Arbetsolyckorna i byggbranschen fortsätter sjunka. Bilden är en genrebild Foto: MostPhotos

Färre arbetsolyckor i byggbranschen skedde 2020

Statistik gjord av Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggbranschen har minskat. Den 1 juli blev det obligatoriskt att utföra en säkerhetsutbildning.

Under 2020 har det skett en minskning med anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggbranschen. Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2020 visar att antalet anmälda arbetsolyckor har minskat från 10,1 till 9,8 per 1000 sysselsatta och arbetssjukdomar har minskat från 1,5 till 1,2 per 1000 sysselsatta. Under 2020 omkom 10 personer i arbetsolyckor vilket är samma summa som året innan.

Obligatorisk säkerhetsutbildning

”Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det gäller inte minst arbetet med att få ner olyckor med dödlig utgång. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut”, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen i ett pressmeddelande.

För att försöka minska antalet olyckor i byggbranschen vart det den 1 juli 2021 obligatoriskt att göra en branschgemensamma säkerhetsutbildning vid alla byggen.

