Sex nya covid-19-fall idag – två personer får vård på sjukhus

Region Kalmar rapporterar sex nya fall av covid-19 under det senaste dygnet. Två personer vårdas på sjukhus.

Den förhållandevis goda utvecklingen i länet håller i sig och under det senaste dygnet har alltså sex personer bekräftats positiva för covid-19, de första registrerade fallen den här veckan. Totalt under pandemin har 23 394 personer i länet smittats. Under förra veckan rapporterats 25 fall in – en siffra som fortfarande kan justeras något. Det är lika många som under vecka 25 och det är första gången på åtta veckor som antalet smittade inte sjunker i länet. Det är ju dock en väldigt låg nivå jämfört med vintern och våren.

Kommunlistan ser ut så här:

Kalmar 7 693 (+3)

Västervik 3 223 (+-0)

Oskarshamn 2 445 (+-0)

Nybro 1 688 (+-0)

Vimmerby 1 640 (+-0)

Mönsterås 1 322 (+-0)

Mörbylånga 1 246 (+-0)

Hultsfred 1 168 (+-0)

Emmaboda 696 (+-0)

Borgholm 555 (+-0)

Högsby 520 (+-0)

Torsås 366 (+-0)

Oförändrat läge för sjukvården

Två personer får vård på sjukhus och det är lika många som igår. Ingen av dem ligger på intensiven. Under pandemin har 1 097 personer skrivits ut från sjukhus och 141 har avlidit på sjukhus. Där är det inga förändringar idag.

Sedan i går har antalet självtester ökat med 176 stycken och är nu uppe i 145 097. Antalet positiva ligger på 18 156, fem fler än i går.

Regionen har gjort 75 209 (+57) tester på 40 756 (+28) personer och 5 238 (+1) har varit positiva.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

