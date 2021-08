Pandemin har lett till uppsving för husvagnar. Foto: Pixabay

Pandemi har lett till uppsving för husvagnar

Fler väljer att sälja sina sommarstugor och köpa ett mobilt sommarhem. Något som kan vara både på grund av pandemin och att många vill se sig om i Sverige.

Året 2020 fanns det 285 965 registrerade husvagnar i Sverige enligt Trafikanalys. Flest husvagnar finns framför allt i Norrland, medan i storstadsområdena är det betydligt färre. Orsaken till ökningen av husvagnar kan vara på grund av pandemin.

”Sverige har redan sedan tidigare högst husvagnstäthet i Europa. Nu ser vi att många som valt bort utlandssemestern har hittat tillbaka till husvagnen igen” säger Lars-Erik Hörmander, ordförare i Husvagnsbranschens Riksförbund till Nyhetsbyrån Siren.

Minst husvagnar i Kalmar kommun

De senaste siffrorna visar att i Arvidsjaur finns det mest husvagnar med 130 per 1000 invånare. I Västerviks kommun är det en lägre siffra med 31 registrerade husvagnar per 1000 invånare. I Vimmerby och Hultsfred kommun finns det fler husvagnar med 43 per 1000 invånare i Vimmerby och 53 i Hultsfred. Den kommun med minst husvagnar i Kalmar län är Kalmar kommun med 24 per 1000 invånare.

Trendigt att skaffa husbil

Under perioden januari till maj ökade antalet med nyregistrerade husvagnar med 30 procent om man jämför med samma period året innan, enligt SCB. Även det blivit populärt med husvagnar är det ändå inte samma trend att köpa husvagn som husbilen. Fler yngre har skaffat husbil. Många väljer att sälja sin båt eller sommarstuga för att få ett mer mobilt semesterliv.

Semestra på hemort

På grund av pandemin är det viktigt att man stannar i Sverige, vilket är en utmaning att se till att alla svenskar gör.

”Med rätt insatser tror jag att vi kan behålla svenska turister här. Det är många som har upptäckt svenska pärlor under pandemin och det finns ju en miljömässig aspekt med att man inte måste ta sig till Spanien” säger Lars-Erik Hörmander till Nyhetsbyrån Siren.

