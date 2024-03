Lärare misstänks för barnpornografibrott – så gick spåren från USA till Vimmerby

NCMEC (National Center for Missing and Exploited children) har ett digitalt rapporteringssystem dit företag som driver digitala tjänster kan rapportera in misstänkt övergreppsmaterial som har delats genom deras plattformar. NCMEC analyserar datan för att reda ut i vilket land fildelaren finns i och skickar sedan materialet till det land dit IP-adressen går.

NCMEC rapporterade i mars 2023 att en svensk IP-adress genomfört olagliga fildelningar av dokumenterade internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn vid tre olika tillfällen ett knappt år tidigare, i april 2022. NCMEC:s undersökning och rapport föregicks av en anmälan från chattappen Kik.

Filerna granskades och innehöll mycket riktigt material som bedömdes vara olagligt enligt svensk lagstiftning, det vill säga som utgjorde barnpornografi.

Spårades till Vimmerby

I Sverige genomfördes sedan IP-spårning genom att polisen skickade en begäran till Telia om att få ta del av abonnemangsuppgifter. I svaret från Telia framkom det att den nu misstänkte och åtalade mannen har brukat IP-adressen på sin bostadsadress i Vimmerby under brottstiden. En slagning i polisens inre system gjordes på personnumret som angavs från Telia och det gav träff på honom.

Användaren som har hanterat det olagliga materialet har uppgett två olika användarnamn i Kik, som polisen inte har lyckats koppla till mannen. Det har man däremot lyckats göra med den tillhörande hotmail-adress som har angetts tillsammans med användarnamnen.

Med stöd av NCMEC-rapporten, svar från Telia, slagningar i inre system samt information om det då öppna ärendet om barnpornografibrott ansåg polisen att misstankarna mot mannen var så starka att man beslutade att gå vidare.

Ringde på lägenhetsdörren

Vid ett inledande förhör med mannen den 1 juni 2023 togs hans mobiltelefon i beslag. I samband med extraktion av telefonen uppmärksammande en IT-forensiker att mobiltelefonen innehöll filer med övergreppsmaterial på barn.

Den 20 juni klockan 07.35 knackade fyra civilklädda poliser på mannens lägenhetsdörr i Vimmerby. Mannen informerades om att man hade hittat barnpornografiskt övergreppsmaterial på hans beslagtagna telefon, att en husrannsakan skulle utföras samt att han skulle delges en ny misstanke.

Medan en polis satte sig och pratade med mannen vid köksbordet i den stökiga och ostädade lägenheten, genomförde de övriga tre husrannsakan och beslagtog en bärbar dator, en nyinköpt mobiltelefon samt två usb-minnen, varav mannen ska ha använt det ena i sitt dåvarande jobb som lärare.

Särskilt hänsynslöst material

På de enheter som beslagtogs vid husrannsakan hittades inget olagligt innehåll. På den telefon som beslagtogs tre veckor tidigare hade man däremot hittat 148 barnpornografiska bilder och tre filmer med övergreppsmaterial mot barn, varav 80 bilder och två filmer betraktades som särskilt hänsynslöst material. Originalfilerna till fotografierna hade raderats, men teknikerna hittade kopior som automatiskt genererats av operativsystemet och applikationer. Filmerna hade flyttats till papperskorgen för radering men var intakta.

Spår av ytterligare 28 filmer påträffades, men innehållet i dessa filmer gick ej att se, utan endast deras filnamn och tidigare plats på enheten existerade. Tekniker gjorde bedömningen att de var av intresse då filmernas namn innehöll beskrivande text och termer som är starkt kopplade till övergreppsmaterial, men de gick aldrig att återskapa.

Grova övergrepp på små barn

Listan på beskrivande filnamn på de 148 bilderna och tre filmerna som anges i förundersökningen gör att innehållet på dem inte går att misstolka.

Två kvinnliga utredare har även gått igenom alla filmer och bilder som anträffades. I förundersökningen beskriver de ingående bild för bild, film för film, och det är en ytterst obehaglig läsning som vittnar om vuxna som begår grova sexuella övergrepp på allt från barn i ett par års ålder till flickor och pojkar i nedre tonåren.

Förnekar brott

Själv har mannen sagt att han inte känner till något av det material som har hittats på hans telefon och att han inte har använt Kik-appen på ett tiotal år. Han känner inte heller till de båda användarnamn som anges i NCMEC-rapporten, men medger att e-postadressen är en av de som han använder.

Däremot ska en anonym släkting ha lånat hans telefon under en längre tid, säger mannen. Vem det är eller vem som ska ha spridit övergreppsmaterialet vill han dock inte svara på i förhör. Där är han i stället helt tyst.

I förra veckan lämnade kammaråklagare Camilla Nordgren in åtalet mot mannen avseende fyra fall av barnpornografibrott och ett fall av ringa barnpornografibrott. Mannen förnekar brott.