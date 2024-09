Tingsrätten tror inte alls på mannens förklaring – så blir påföljden

Vimmerby Hockey vs. Kalmar HC

Vimmerby Hockey vs. Kalmar HC 19:00

Storebro IF vs. Överums IK

Storebro IF vs. Överums IK 12:00

Vimmerby Hockey vs. Södertälje SK

Vimmerby Hockey vs. Södertälje SK 16:00

Djursdala SK vs. Hjorted/Totebo

Djursdala SK vs. Hjorted/Totebo 16:00