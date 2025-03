ÅTALET MOT TERRORMISSTÄNKTE VIMMERBYBON SKJUTS FRAM

Åklagaren får ytterligare fyra veckor på sig att lämna in åtalet mot den terrormisstänkte Vimmerbybon. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

I dag skulle åtalet ha lämnats in mot den man i 20-årsåldern bosatt i Vimmerby som sitter häktad misstänkt för flera terrorbrott. Åklagaren har dock begärt och beviljats förlängd åtalstid i fyra veckor till, vilket även medgavs av den misstänkte själv.

Nyligen dömdes Zaker Mohsini, 22, från Vimmerby till tre år och tre månaders fängelse för flera terrorbrott. För två veckor sedan häktades en vän till honom, en Vimmerbybo i samma ålder, även han misstänkt för flera terrorbrott.

Enligt Säpo greps mannen för snart tre veckor sedan vid en insats i Västsverige. Insatsen genomfördes av Säpo med stöd av Polismyndigheten och beskrevs ha gått lugnt till.

"Ärendet har kopplingar till ett tidigare ärende där en person dömts för flera terroristrelaterade brott. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål", skrev Säpo.

Förnekar brott

För två veckor sedan häktades Vimmerbybon vid Attunda tingsrätt misstänkt för grov finansiering av terrorism samt två fall av resa för terrorism. Finansieringen ska ha skett mellan januari 2023 och januari 2024 i Vimmerby kommun. Resa för terrorism är brottsplatsen satt till Sigtuna kommun, där Arlanda ligger.

Vimmerbybon ska ha varit med på en resa till Etiopien och Somalia hösten 2023 samt en resa till Etiopien via Saudiarabien våren 2024.

I förhör har Vimmerbybon berättat att han lärde känna Zaker Mohsini, som enligt domen stärkt och stött terrorsekten IS, under skoltiden och att de är nära vänner. Däremot menar han att han aldrig haft någon önskan om att göra jihad och att det inte varit syftet med resorna.

Mannen, som förnekar brott, har nu suttit i häktet i Sollentuna i två veckor.

Medgav åklagarens framställan

I dag skulle åtalet mot den misstänkte Vimmerbybon ha lämnats in, men senior åklagare Carl Mellberg, som leder förundersökningen, behöver mer tid på sig och kom under morgonen in med en begäran om förläng åtalstid fram till den 7 april.

– Utredningen pågår med stor intensitet men är alltså inte klar och jag har begärt tid till början av april att fortsätta med en rad utredningsåtgärder såsom analyser, förhör och inhämtande av uppgifter, säger han till vår tidning.

Från Attunda tingsrätt meddelas att den misstänkte Vimmerbybon, genom sin advokat, har medgett åklagarens framställan i sin helhet. Det innebär även att den misstänkte mannen omhäktas fram till det begärda datumet, 7 april, uppger handläggare vid Attunda tingsrätt.