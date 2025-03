Kund nyckelvittne vid väpnade rånet – Polisen: "Behåller vi för oss själva"

En kund och en anställd befann sig inne Coopbutiken i Edsbruk när den rånades av beväpnade män i förra veckan. Det bekräftas av polisen, som i övrigt är företegen om vad som har kommit fram under utredningens gång.

Det var strax innan klockan 20.00 i torsdags kväll som två beväpnade rånare rusade in i Coopbutiken i Edsbruk. En av rånarna hade ett vasst tillhygge och den andre ett pistolliknande föremål. Rånarna fick med sig kontanter, tobak och mat till ett okänt värde innan de lämnade platsen i en svart bil.

Polisen har tidigare uppgett att en tredje gärningsperson eventuellt kan ha kört bilen. Däremot har man varit förtegen om hur många personer som befann sig i butiken vid råntillfället.

Adrian Caka, regionschef vid Coop Väst, har nu upprättat och lämnat in en anmälan om tillbudet till Arbetsmiljöverket. I den framgår att en kund och en anställd befann sig inne i butiken när rånarna stormade in vid klockan 19.56.

”Ingen person kom till fysisk skada i samband med rånet. Butikschef och övrig personal anländer i butik runt 20:05, därefter polis och väktare”, står att läsa i anmälan.

"Väljer att behålla för oss själva"

Ulf Gollungberg vid Västervikspolisen, som leder utredningen, bekräftar uppgifterna, men är i övrigt ganska fåordig om utredningsläget. Han medger dock att de båda nyckelvittnena, den anställde och kunden, har kunnat lämna mer detaljerade uppgifter än att det bara handlade om ”två maskerade män”.

– Lite mer information än så kanske vi har fått till oss, men det är uppgifter som vi väljer att behålla för oss själva i det här läget. Utredningen fortgår, men det har inte gjorts några gripande och det finns inte heller någon skälig misstänkt. Vi fortsätter bland annat med att analysera filmmaterial och jobbar med tips som kommer in, säger Gollungberg.

Har ni fått in mycket tips från allmänheten?

– Det har kommit in en del, men inte jättemycket, så vi tar tacksamt emot mer. All information som man tror sig ha är vi intresserade av att få till oss via telefon 114 14.

Har ni några spår efter gärningsmännen?

– Teknisk undersökning har genomförts på platsen. Den spårsäkringar som har gjorts ska nu analyseras, vilket kommer ta sin lilla tid. Men i övrigt finns det inget nytt att rapportera.