Nattens mordförsök på kvinna i Mariannelund: Motivet höljt i dunkel

I morse berättade vi att en man anhållits misstänkt för att under natten ha försökt döda en kvinna i Mariannelund. Varför mannen, som inte verkar ha någon koppling till kvinnan, attackerade henne med ett vasst föremål är ännu höljt i dunkel.

Det var strax innan midnatt som ett stort antal polispatruller larmades till Mariannelund. Enligt polisens ledningscentral inträffade händelsen på en gata i ett villakvarter.

En man och en kvinna i medelåldern ska ha träffat på en man i 20-årsåldern och någon form av ordväxling ska ha uppstått.

– Den yngre mannen ska ha attackerat kvinnan med ett knivliknande föremål samt sparkat och slagit henne. Han ska också ha hotat mannen till livet och visat det vassa tillhygget, berättar pressjouren på polisregion Öst på tisdagseftermiddagen.

Ambulans kallades till platsen och undersökte kvinnan, men hon hade inte skadats allvarligt och behövde inte följa med till sjukhus.

Avspärrningen kunde hävas

Den stora polisstyrkan började omgående söka efter gärningsmannen, och efter tips samt framgångsrikt spaningsarbete anträffades han i en bostad i Mariannelund vid 03-tiden. Han greps och anhölls vid 06-tiden misstänkt för försök till mord samt grovt olaga hot.

– Brottsplatsen spärrades av och teknisk undersökning gjordes. Under dagen gjorde vi nödvändiga utredningsåtgärder och kunde senare häva avspärrningarna. Under dagen har utredningen fortsatt, ytterligare förhör hållits samt information hämtats in och sammanställts, berättar polisens presstalesperson.

Motivet oklart

Polisen uppger att motivet till attacken ännu är oklar. Enligt uppgift ska paret, som har en form av relation till varandra, inte känna till den misstänkte mannen.

Sent på tisdagseftermiddagen hade ärendet ännu inte lottats ut på åklagare, utan förundersökningsledare var fortfarande kammarchef Klas Lorefors. Han hade inga kommentarer att ge kring ärendet.