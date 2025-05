SMÅLAND: KVINNA LÅSTE IN SINA FYRA BARN – SKA HA PÅGÅTT I TIO ÅR

Vid mängder med tillfällen ska kvinnan ha låst in barnen på olika ställen i bostaden. Barnen har inte haft möjlighet att ta sig ut på egen hand. Brottsrubriceringarna rör fyra fall av olaga frihetsberövande, en grov fridskränkning, en grov misshandel och ett olaga tvång. Kvinnan åtalas även för barnfridsbrott sedan ett barnbarn bevittnat en misshandel.

Bevisningen består mestadels av en mängd förhör, bland annat med barnen och anställda vid socialförvaltningen.

– Rubriceringen grov fridskränkning beror på att det varit fråga om en systematik av olika brott under en lång tid. Jag anser att åtalet rör allvarlig brottslighet eftersom det funnits flera försvårande omständigheter, bland annat att det är deras egen mamma som begått brotten, att det skett i deras hem och att brottsligheten förefaller ha varit en del av kvinnans uppfostringsmetod av barnen, säger kammaråklagare Nils Eliasson.

Utsatts under hela sitt liv

Kvinnan är i 50-årsåldern och förnekar brott. Av stämningsansökan framgår det att flera orosanmälningar lämnats in redan 2019, men likväl dröjde det till mars 2024 innan kvinnan kunde anhållas. Hon blev sedan frigiven i juni samma år.

Ett av barnen var i tioårsåldern när hen utsattes för en grov misshandel 2022. Mamman ska då ha pressat sitt ben så hårt mot barnets bröstkorg att barnet fick andnöd. Övergreppet avbröts av att en storasyster knuffade bort mamman.

Barnet tycks ha utsatts för brott under hela sin livstid och blivit inlåst på sitt rum, i ett skafferi och på andra ställen. Vid vissa tillfällen har mamman instruerat andra att låsa in barnet och även att släppa ut det igen. En del av utrymmena har saknat belysning.

Låstes in i en hundbur

Samma beskrivning återkommer i alla fall. Mamman har låst in barnen på olika rum eller i garderober eller i loftutrymmen under olika brottstider som troligen går att koppla till när barnen fötts. Ett av barnen har låsts in i en hundbur. Ett barn har knuffats in i en glasdörr så kraftigt att glaset sprack.

Barnens ålder framkommer inte i de andra tre fallen. Åklagaren anser att följande omständigheter är särskilt försvårande för kvinnan:

Att brotten utövats i det egna hemmet,

Att brotten utövats av en vårdnadshavare,

Att några av brotten utövats inför andra syskon,

Att brotten utgjort led i en upprepad brottslighet som systematiskt utövats mot YYY och mot flera syskon,

Att brotten varit en del av XXX uppfostringsmetod.

Tvingades ned med ansiktet i hästbajs

Redan i augusti väcktes åtal mot kvinnan rörande ett av de fyra barn som berörs i dagens åtal samt ytterligare ett barn. Då handlade det om grovt olaga tvång, grov fridskränkning och olaga tvång. Bland annat tvingades en av barnen ned med ansiktet i hästbajs.

– Jag åtalar mamman för grovt olaga tvång mot flickan för detta. I övrigt åtalas hon även för grov fridskränkning där den här händelsen endast är en del i det brottet. Övriga gärningar som ingår i den grova fridskränkningen är fortfarande under utredning, säger kammaråklagare och förundersökningsledare Nils Eliasson vid den tidpunkten.

Då åtalades kvinnan även för olaga tvång mot en närstående pojke som ”hotades att jaga och hålla fast flickan i samband med hästbajshändelsen”.

Skälet till att åtalet delades upp var att preskriptionstiden för olaga tvång är fem år.