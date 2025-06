LÄNET: Dildotjuv döms till fängelse – hade hemlig trosgömma

Den första upptäckten gjorde en kvinna på en ort i Oskarshamns kommun i slutet av juni 2023. Hon städade då hemma och upptäckte att hennes sexleksaker var försvunna.

Hon anklagade först sin pojkvän för detta, men dagen därpå upptäckte hon även att trosor saknades från tvättkorgen. Kvinnan skulle inte långt senare åka bort och då valde hon att räkna sina underkläder och fotografera sin uteplats.

Under tiden var hennes pappa kattvakt och med hans hjälp kunde hon redan under resan konstatera att en stol på uteplatsen flyttats och att underkläder försvunnit från tvättkorgen.

Vid hemkomsten valde därför kvinnan att sätta upp övervakningskameror.

100 par trosor

Det skulle visa sig att det hela skulle ta en mycket oväntad vändning. Filmer från kamerorna visar nämligen hur en granne till kvinnan den 19 augusti försökte ta sig in i hennes bostad och att han den 8 och 9 september klättrade in genom ett olåst fönster från uteplatsen och sedan under en längre tid genomsökt hennes hem.

Just den 9 september kunde kvinnan följa inbrottet i realtid och slå larm till polisen medan det pågick. Polisen kunde då gripa kvinnans granne i närheten.

I ett uthus på mannens fastighet hittades en "inte obetydlig mängd sexleksaker och damunderkläder". Enligt vad som framkom i förundersökningen fanns det över 100 par trosor i den hemliga trosgömman. Enligt rätten var dessa uppenbart tillgripna vid ett stort antal likartade inbrott.

Inför rätten har mannen förklarat sig sakna minnesbilder av händelserna, men under förundersökningen har han berättat att han för att tillfredsställa en fetisch stulit sexleksaker och trosor i kvinnans bostad.

Döms hårt

Rätten menar att samtliga anklagelser mot mannen är bevisade och att brotten mot sin granne uppenbart varit ett led i en mer omfattande brottslig verksamhet. Det bör beaktas i skärpande riktning, enligt rätten.

Att mannens familj drabbats hårt av att hans brottslighet avslöjats föranleder inte någon mildring av domen. Mannen döms nu för tre fall av inbrottsstöld och två försök till inbrottsstöld under perioden juni 2023 till september 2023.

Mannen döms till fängelse i tre år och sex månader. Att mannen döms så pass hårt beror på att det anses varit en särskild kränkning i kvinnans privatliv och sexliv. Han ska även betala skadestånd till kvinnan med 16 800 kronor. Den största delen består i ersättning för kränkning.