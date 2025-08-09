Vimmerbybo hade flera gram kristall – så blir påföljden

En Vimmerbybo i 25-årsåldern döms nu för narkotikainnehav.

Det var i mitten av maj i år som polisen hittade drygt åtta gram av drogen kristall på Vimmerbybon. Det här hände på en adress i centrala Vimmerby.

Mannen har erkänt gärningen.

"Eftersom erkännandet stöds av den övriga utredningen är åtalet styrkt. Han ska därför dömas för narkotikabrott", skriver tingsrätten i domen.

Vimmerbybon deltar i insatser gällande ett missbruk och rätten anser därför att att skyddstillsyn jämte föreskrifter räcker som påföljd. Mannen ska genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig.

Han ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor och betala tillbaka cirka 5 300 kronor till staten.