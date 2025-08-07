FLERA TIPS NÄR POLISEN ÖKADE NÄRVARON I HULTSFRED

Polisen fick in flera tips när man ökade sin närvaro i Hultsfred under onsdagen. Foto: Rasmus Nilsson

Polisen fick in flera tips när man på onsdagen ökade den polisiära närvaron i Hultsfred och bland annat hade extraöppet på polisstationen.

I måndags brann det så kallade Zaags-huset i Hultsfred, och en kvinna omkom i samband med branden. En man i 50-årsåldern anhölls skäligen misstänkt för mord och mordbrand. Han släpptes dock på onsdagskvällen då misstankarna mot honom försvagats, även om de fortfarande kvarstår. En åklagarledd förundersökning gällande de brott som misstänks i nuläget pågår nu.

Med anledning av branden ökade polisen i går onsdag sin närvaro i Hultsfred. Bland annat hade man extraöppet på polisstationen, men också fotpatrullerande personal i samhället.

Fortsätter finnas på plats

– Det var flera personer som kom in och lämnade tips, berättade om iakttagelser de gjort och hade annan bra info. Vi var också ute och gjorde extra trygghetsskapande åtgärder genom att gå fotpatrull – i sådana här lägen är det viktigt att vi är synliga och tillgängliga, säger polisinspektör Ulrika Fagerlind.

– Det kan vara stort och smått, men en sådan här händelse väcker känslor och det finns många boende på orten som har frågor. Vi vill finnas på plats där det har hänt, och vi fortsätter finnas där även under torsdagen – det är både uniformerad polis och utredare som jobbar i ärendet, berättar Fagerlind.

Polishuset i Hultsfred har dock inte öppet under torsdagen.