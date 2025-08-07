MORDMISSTÄNKT SLÄPPT – BOMBSKYDDET TILL HULTSFRED

Den man som suttit anhållen har nu släppts. Foto: Rasmus Nilsson

Den man i 50-årsåldern som anhölls efter branden för mord och mordbrand är nu släppt. Misstankarna mot honom har försvagats. Det beskedet ger polisens presstalesperson Robert Loeffel på torsdagsmorgonen.

En kvinna i 40-årsåldern dog innan eller i branden i Hultsfred häromdagen. Det var i måndags som en jättebrand rasade i centrala Hultsfred. Kort efter att polisen gått ut med att kvinnan omkom i samband med branden greps en man i 50-årsåldern, som var bekant med kvinnan.

Han anhölls som skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden, för både mord och mordbrand. Sent på onsdagen släpptes dock av mannen av åklagaren.

– Han frigavs i går kväll med anledning av att misstankegraden mot honom har försvagats. Han nekar till brott i förhör och det är det jag kan säga. Därför frigavs han, säger Loeffel.

Vad gör att misstankarna försvagats utöver att han nekar?

– Förundersökning pågår och jag kan inte lämna fler kommentarer än så.

Mannen är fortsatt misstänkt i ärendet.

– Misstankarna mot honom är inte avskrivna, men försvagade.

Bombskyddet på väg

Det nationella bombskyddet är nu på väg till Hultsfred för en genomgång av fastigheten.

– Det som ligger i närtid är att bombskyddet ska göra en genomgång av fastigheten. Det har framkommit vaga uppgifter om att det kan finnas ett farligt föremål i fastigheten. Det här är rent rutinmässigt. Teknikerna ska in där under fredagen preliminärt och då måste det vara säkert.

Vad är det för uppgifter ni har fått?

– Jag kan inte säga mer än så, men jag kan poängtera att vi alltid, vid minsta antydan om att det finns någonting som kan vara farligt, gör så här. Vi kan inte riskera något gällande våra tekniker.

En rättsmedicinsk undersökning av kvinnan, för att fastställa dödsorsak, är planerad i närtid. Likaså den brandtekniska undersökningen alltså.

– Sedan får vi se hur åklagaren ställer sig kring fortsättningen.

Med anledning av branden på Storgatan i Hultsfred, som chockade många, hade polisen ökad polisiär närvaro under onsdagen. Enligt polisen kom då ett flertal tips och andra iakttagelser in.