Smart bil kan ha filmat när den blev påkörd av smitare

En bil blev under onsdagen påkörd på Astrid Lindgrens världs parkering. Personen som orsakade olyckan smet sedan från platsen, men kan ha fångats på film – av den påkörda bilen.

Det var strax efter klockan 15 på onsdagseftermiddagen som olyckan upptäcktes. Besökare på temaparken kom då till sin bil på parkeringen, men det visade sig då att den hade blivit påkörd och fått skador på vänster framskärm.

Oturligt nog för personen som orsakade olyckan och smet från den, var den påkörda bilen utrustade med ett sinnrikt övervakningssystem. Detta innebär att bilen själv sannolikt har spelat in hela händelsen på film.

– Vi kommer nu plocka in filmen för att förhoppningsvis kunna reda ut vad som har hänt, säger Ulrika Fagerlind vid polisen.