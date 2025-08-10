Hovrätten häver utvisning efter dom om rån i Hultsfred

Göta hovrätt anser inte att brottet är tillräckligt allvarligt för att motivera en utvisning. Foto: Pressbild

Den mycket allvarliga händelsen i en lägenhet i Hultsfred i år bedöms i stort sett på samma sätt av Göta hovrätt. Men den man som dömdes till utvisning får stanna i Sverige.

Det var den 4 februari som fyra personer rånade en annan person i en lägenhet i Hultsfred. Med ett omfattande våld tvingade de sig till mannens mobiltelefon och gjorde sedan överföringar från hans bankkonto och internetköp. Offret hotades, blev fasthållen samt slagen och sparkad även när han låg ned.

Tingsrätten dömde alla fyra personerna för rån. De fick mellan två år och två och ett halvt år i fängelse. Både åklagaren och två av de inblandade överklagade sina straff till Göta hovrätt, som nu har gjort vissa justeringar.

Fick flyktingstatus 2018

Den största förändringen är att den man som dömdes till utvisning får stanna i Sverige. Mannen fick flyktingstatus i januari 2018 och då krävs det en dom som rör ett synnerligen grovt brott i utlänningslagens mening för att utvisa honom. Hovrätten anser visserligen att det rån mannen nu gjort sig skyldig till är ”mycket allvarlig brottslighet”, men sett till praxis uppfylls inte kraven i utlänningslagen.

Man tar också upp andra bedömningar i andra fall där det finns fall där längre fängelsestraff inte motiverar ett utvisningsbeslut.

De två män som överklagade döms även för grovt olaga tvång i hovrätten, men deras påföljder påverkas inte av det.

