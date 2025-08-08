UNG MAN ÅTALAS FÖR GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT

En Kalmarbo i 20-årsåldern åtalas nu för grovt barnpornografibrott. Mannen ska ha haft ett flertal filmer som bestod av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Det ska ha varit i slutet av januari 2022 som mannen spred, eller åtminstone gjorde två barnpornografiska filmer tillgängliga för andra, via fildelning på Dropbox.

Filmerna var drygt 14 minuter respektive drygt fyra minuter långa. Båda filmerna innehöll vad som betraktas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

I oktober samma år ska mannen ha spridit en annan film med barnpornografi via Instagram. Den filmen var 23 sekunder lång och bestod också av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Förekom djur i materialet

Utöver det hade mannen 576 filer som är att betrakta som barnpornografiskt material, menar åklagaren. 277 bilder och en film är att betrakta som övergreppsmaterial medan resterande 282 bilder och 16 filmer, med en spellängd på hela 50 minuter, är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Det här hände fram till november 2023.

"Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt att barnen utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt, då det bland annat förekommit deltagande av djur", skriver åklagaren i åtalet.

Mannen som nu åtalas för grovt barnpornografibrott nekar till brott. Det var i slutet av november för snart två år sedan som mannens elektroniska utrustning togs i beslag.