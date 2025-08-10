Polisen fick använda elchockvapen i grannkommunen

Under natten mot lördagen var en man så aggressiv mot polisen att patrullen använde elchockvapen.

Händelsen inträffade i Eksjö där larmet inkom vid 00.30 natten mot lördagen. Uppgifterna talade om en allmän oreda där personer urinerade mot hus, kastade flaskor och bråkade. En person ska ha blivit slagen och polisen anträffade mannen, cirka 40 år.

Han behövde inte uppsöka sjukhus och ville absolut inte samarbete med polisen. Polisen drog fram sitt elchockvapen och använde även både hand- och fotfängelse på mannen som nu misstänks för våldsamt motstånd.