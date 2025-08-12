Företagare lurad av bedragare som kom över femsiffrigt belopp

En man i 55-årsåldern med företag i Hultsfreds kommun blev utsatt för ett bedrägeri på måndagen. Det slutade med att bedragaren kom över totalt 73 000 kronor.

Det var under måndagen som en man i 55-årsåldern från Hultsfreds kommun fick ett sms som såg ut att komma från Byggmax.

Han beslutade sig för att ringa upp telefonnumret som uppgavs i meddelandet. Det var en man som svarade och då sa han att kommuninvånaren hade blivit ID-kapad och skulle bli vidarekopplad till säkerhetsavdelningen.

Kommuninvånaren tror i sin tur att han gjorde bekräftelser med sitt BankID två eller tre gånger. När han blev misstänksam och började ställa frågor la bedragaren på. När han kontrollerade sina bankkonton upptäckte han att det hade försvunnit 33 000 kronor från hans företagskonto och 40 000 kronor från hans privata konto.

– Man ska inte ta fram sitt BankID på uppmaning av någon annan. Det måste jag ha sagt tusen gånger. Får man ett sms så behöver man inte ens ringa upp numret, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.