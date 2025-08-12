GRANNLÄNET: 14-åring ska ha skjutit ihjäl man – åtta åtalas för inblandning

För ett år sedan avlossades flera skott vid Berga kyrka i Linköping. En 41-årig man träffades och avled av skadorna. Nu åtalas totalt åtta män för inblandning i mordet.

Det var den 13 augusti förra året som polisen fick in larm om höga smällar från stadsdelen Berga i Linköping. En man hittades kort senare skadad i närheten av kyrkan och trots livräddande insatser kunde mannen inte räddas.

En 41-årig man avled av sina skador. Under tisdagen, ett år senare, har åklagaren väckt åtal mot totalt åtta män för delaktighet i mord. Även bevistalan har väckts mot en 14-åring.

Tre män och en 17-åring samt en 14-åring har åtalats för mord gemensamt och i samförstånd med varandra. Övriga fyra åtalas för medhjälp till mordet.

– Det rör sig om ett avrättningsliknande och brutalt mord på allmän plats mitt på dagen, i ett tättbefolkat bostadsområde. Utredningen visar att det är en 14-åring som agerat skytt. Tre män och en 17-åring har varit så pass delaktiga i planeringen och utförandet av mordet att de ska bedömas som gärningsmän, säger senior åklagare Magdalena Tesfai i ett pressmeddelande.

Förhandlingen pågår i 18 dagar

Åtalet innefattar även involverande av en underårig i brottslighet, grovt skyddande av brottsling, grovt vapenbrott och flera fall av grovt narkotikabrott.

– Utredningen är mycket omfattande. Bevisningen mot de tilltalade och 14-åringen består bland annat av övervakningsfilmer, dna-bevisning samt information från beslagtagna telefoner.

Förhandlingen inleds i Linköpings tingsrätt den 19 augusti och väntas pågå i 18 dagar.

– Vi har arbetat med ett flertal misstänkta i utredningen och hållit många förhör. Det har varit ett komplext pussel att lägga. Det är flera saker som spelat stor roll, bland annat kameramaterial och att vi haft kompetens att analysera detta tillsammans med analytikernas arbete med att kartlägga de misstänktas aktiviteter, säger Cecilia Orrby, utredningsledare vid grova brott i Linköping.