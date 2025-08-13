MEDARBETARE MEDVETSLÖS – REGIONEN POLISANMÄLER

En medarbetare på sjukhuset i Kalmar är polisanmäld. Foto: MostPhotos

En medarbetare på ett sjukhus i regionen ska ha stulit narkotiska preparat. Därefter ska han ha blivit medvetslös. Nu gör regionen en polisanmälan.

Det ska ha varit i slutet av juni som en man i 50-årsåldern stal narkotikaklassade preparat ur ett medicinskåp på sjukhuset i Kalmar, vilket även ska vara mannens arbetsplats.

Enligt polisen använde mannen narkotikan och blev därefter medvetslös.

– Det framgår inte om det har skett på arbetstid och det här ligger under förundersökningssekretess, säger kommunpolis Niko Kalcidis.

Regionen har nu anmält händelsen till polisen och polisanmält medarbetaren för stöld av de narkotikaklassade läkemedlen.

"En stöld av narkotikaklassade läkemedel har upptäckts på en avdelning på Länssjukhuset i Kalmar", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Med anledning av polisutredningen, som är inledd, ger regionen inga fler kommentarer i ärendet.