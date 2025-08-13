Man sitter anhållen misstänkt för dubbla brott i Vimmerby

En man i 30-årsåldern sitter anhållen misstänkt för narkotikabrott innehav och olaga hot mot pojke under 18 år i Vimmerby på tisdagseftermiddagen.

Det var vid 17-tiden på tisdagen som polisen larmades till resecentrum i Vimmerby med anledning av ett bråk. Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby berättar på onsdagsförmiddagen att en man i 30-årsåldern ska ha hotat en pojke under 18 år om brottslig gärning som har framkallat rädsla hos målsägande.

När polisen anlände till platsen blev den misstänkte mannen även misstänkt för narkotikabrott innehav. Han greps på platsen och blev sedermera anhållen misstänkt för narkotikabrott innehav och olaga hot mot pojke under 18 år.

Misstänkte mannen ska vara känd av polisen sedan tidigare. Polisen ska hålla förhör med de inblandade personerna under onsdagen.