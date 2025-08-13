FÖRSÖKTE DÖLJA SKADORNA MED SMINK – MAN DÖMS TILL FÄNGELSE

Svartsjuka och alkohol beskrevs ligga bakom den stormiga och destruktiva relationen. Nu döms en man från Hultsfreds kommun för grov kvinnofridskränkning. Påföljden blir fängelse i ett år.

Tidigare i somras åtalades en man i 45-årsåldern från Hultsfreds kommun för grov kvinnofridskränkning. Det handlar om upprepade brott mot en närstående kvinna under drygt ett års tid. Brottsligheten har inträffat i både Hultsfreds och Västerviks kommun mellan 1 april 2024 och 20 juni år.

Mannen blev anhållen i sin frånvaro den 23 juni, greps dagen därpå och har suttit häktad sedan 27 juni.

Det har rört sig om sparkar, slag och strypgrepp på kvinnan, som han tidigare haft en relation med. Han ska också ha slagit en mobiltelefon i huvudet på henne. Händelserna har inträffat i en bostad i Hultsfred vid flera olika tillfällen.

Det hela uppdagades den 12 juni när en polispatrull larmades till en bostad i Vimmerby. Kvinnan hade då tagit sin tillflykt till en bostad som tillhör en bekant till kvinnan efter ett av alla misshandelsfall.

Avslöjades helt vid midsommarfirandet

Men det tog inte slut där. I samband med ett midsommarfirande i Västervik tog mannen ett stryptag på kvinnan och slängde henne också i backen. När polisen kom dit var mannen inte kvar på platsen. Det hölls ett förhör med kvinnan och ett vittne, och efter den här händelsen blev mannen anhållen i sin frånvaro.

Mannen har hela tiden hävdat sin oskuld till det han nu anklagas för, men såväl han, målsägande som vittnen har beskrivit relationen som stormig och destruktiv, där alkohol och svartsjuka varit ingredienser som spätt på detta.

Kvinnan har berättat att samtliga tillfällen skett utan några barn i närheten och att mannen varit berusad varje gång. Hon har också druckit men inte varit lika påverkad.

Hon har även berättat om hur hon försökt dölja skadorna för andra med hjälp av såväl smink som kläder. Hon har sjukskrivit sig från sitt jobb, men aldrig angett den verkliga anledningan, utan påstått att hon varit förkyld.

Hävdat sin oskuld

Mannen har försökt försvara sig med att kvinnan druckit lika mycket och att hon brukar ge sig på honom fysiskt. Han menar att i princip inget av det kvinnan berättat stämmer och hur hon fått sina skador är han oförstående till i flera av misshandelsfallen.

Tingsrätten konstaterar att det varit ett turbulent förhållande med mycket alkohol och bråk. De anser att kvinnan lämnat detaljerade uppgifter och inte utelämnat saker som inte varit till hennes fördel.

"Sammantaget framstår hennes uppgifter som mycket trovärdiga", skriver rätten.

Dock anser rätten att även mannen på ett trovärdigt sätt redogjort för det som har skett. Samtidigt har han varit påtagligt berusad och själv uppgett att han inte har fullständiga minnesbilder av flera av händelserna.

"Tingsrätten noterar också att han inte haft några skador av det våld som han påstått att NN utsatt honom för. Hans uppgifter framstår därmed som mindre tillförlitliga", skriver man i domen.

Kvinnans uppgifter anses däremot få starkt stöd av åklagarens bevisning, fotografier visar skador som stämmer överens med hennes berättelse och rättsintyget ger stöd för att skadorna kan ha uppstått på det sätt hon berättat.

Döms till fängelse

Rätten skriver i domen att kvinnans uppgifter och den stödbevisning som finns är tillräckliga för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att mannen agerat som åklagaren påstått. Det mannen uppgett – och den övriga bevisningen – ändrar inte den bedömningen.

Mannen döms nu för grov kvinnofridskränkning. Detta då gärningarna har skett under ett års tid och sammantaget varit så pass allvarliga att de utgör en grov kvinnofridskränkning.

Tidigare är mannen i det närmaste ostraffad och bedöms inte ha något umgänge där kriminalitet är normaliserat. Rätten menar dock att inga särskilda förmildrande omständigheter framkommit.

"Brottets straffvärde är så högt att någon annan påföljd än fängelse inte bör komma ifråga", skriver rätten och dömer mannen till ett års fängelse.

Kvinnan hade yrkat dryt 160 000 kronor i skadestånd. Rätten bestämmer emellertid skadeståndet till 100 000 kronor för kränkning.