LÄNET: HÖGG BEKANT I HUVUDET – DÖMS FÖR MORDFÖRSÖK

Den man från Nybro som har stått åtalad för mordförsök på en bekant har nu fått sin dom. För mannen, som attackerade målsäganden och högg honom med ett vasst föremål i huvudet och kroppen, väntar nu nio år i fängelse.

Det var den 23 april i år som händelsen inträffade i centrala Nybro. En man i 60-årsåldern var på väg hem från ett restaurangbesök när han attackerades av en maskerad man utanför sitt hem.

60-åringen skadades allvarligt efter att ha fått ta emot flera kraftiga hugg med ett vasst föremål mot sitt huvud och kropp, och när hans partner hittade honom utanför hemmet lite senare tappade han medvetet. Mannen togs till länssjukhuset i Kalmar med livshotande skador och svävade initialt mellan liv och död. En knapp vecka senare kunde han dock lämna sjukhuset.

Skulle ”ta” 60-åringen

I det första polisförhöret uppgav målsägaren att det skulle ha varit en man i 20-årsåldern som överföll honom. I det andra polisförhöret berättade han dock att han ”såg tydligt” att det var en bekant i 40-årsåldern som var gärningsman. Att han hade sagt något helt annat i det första förhören förklarade han med att han först hade velat ”ta hand om” det inträffade själv.

Den utpekade 40-åringen är även han bosatt i Nybro, ett hundratal meter från målsägaren, och har barn tillsammans med en släkting till målsägaren.

Enligt uppgift ska det ha rått en konflikt mellan dem en längre tid, och bara någon vecka innan dådet ska 40-åringen ha skrivit i ett meddelande till sin far att han skulle ”ta” 60-åringen med ett vasst föremål som han höll på att tillverka.

Nio års fängelse och skadestånd

I förhör har 40-åringen förnekat gärningen. Han har erkänt att han träffade 60-åringen utanför restaurangen, men att han därefter gick hem och stannade i bostaden resten av kvällen. Detta stämmer dock inte överens med uppgifter från en polisassistent som i förhör har uppgett att han såg 40-åringen i närheten av tågstationen i Nybro samma kväll, vid samma tidpunkt då 40-åringen själv hävdade att han var hemma och spelade dataspel.

40-åringen döms nu av Kalmar tingsrätt till nio års fängelse för försök till mord. Han ska också betala skadestånd till målsägaren med 273 075 kronor. Vid en samlad bedömning menar tingsrätten att det är styrkt bortom varje rimligt tvivel att det var 40-åringen som attackerade 60-åringen, och att hans avsikt var att döda honom. Detta baserar man till stor del på den förberedelse och planering som 40-åringen ska ha gjort – dels att han har sagt att han skulle ”ta” 60-åringen, dels att han har tillverkat ett vasst vapen som han hade med sig till brottsplatsen.

Den dömde mannen ska stanna kvar i häktet tills dess att domen vinner laga kraft.