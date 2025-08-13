Mötande bilar fick väja för vårdslös lastbilsfärd – föraren döms

En man döms för att ha kört vårdslöst med lastbil utanför Vimmerby. Färden gick både för fort, över spärrlinje och i mötande körfält, så bilar fick väja för ekipaget.

Det var den 8 januari i år som polisen larmades om den farliga färden på riksväg 23/34 i höjd med Gullringen.

Enligt domen har den tilltalade mannen, som är i 30-årsåldern och hemmahörande i Mälardalen, kört lastbil i för hög hastighet, gjort omkörning och samtidigt passerat spärrlinje och vid flertalet gånger kört i mötande körfält. För att undvika kollision fick framförvarande fordon väja för att undvika kollision.

”(Mannens namn) orsakade den trafikfarliga situationen genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka”, står att läsa i domen.

Mannen har erkänt gärningen och döms av Kalmar tingsrätt för vårdslöshet i trafik. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 160 kronor, totalt 6 400 kronor.