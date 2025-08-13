Man fick inte tillbaka sin router – polisanmäler ex-partnern

En man i 25-årsåldern polisanmäler sin tidigare partner, en kvinna i okänd ålder, misstänkt för egenmäktigt förfarande.

Brottstiden är satt mellan 3 och 5 augusti. Det rör sig om ett relationsärende där en man och en kvinna har gått isär. Mannen, som har flyttat från sin före detta partner, kom till kvinnans bostad i Vimmerby för att hämta en del grejer och då ville inte ex-partnern lämna tillbaka hans router som ska vara värd 1 800 kronor.

– Han skulle hämta tillbaka sin router, men det fick han inte, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.