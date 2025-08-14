Misstänkt narkotika hittades under städning av offentlig toalett

Polisen har upprättat en anmälan om narkotikabrott efter att en städare hittat misstänkt narkotika på en offentlig toalett vid resecentrum i Vimmerby.

Det var vid 15-tiden på onsdagen som en polispatrull befann sig vid resecentrum i Vimmerby i ett annat ärende när det kom fram ett vittne som sa att han hade hittat misstänkt narkotika under städning av en offentlig toalett på resecentrum i Vimmerby. Polispatrullen anträffade därefter den misstänkta narkotikan och upprättar en anmälan om narkotikabrott.

Polisen har upprättat ytterligare en anmälan om narkotikabrott, denna gång i Södra Vi. En privatperson anträffade misstänkt narkotika på Industrigatan i Södra Vi onsdagen den 13 augusti och tog kontakt med polisen.