MAN BEGÄRS HÄKTAD FÖR DUBBLA BROTT

En man i 30-årsåldern, med adress på annan ort och känd av polisen sedan tidigare, begärs häktad för dubbla brott i Vimmerby i tisdags.

Det var vid 17-tiden i tisdags som polisen larmades till resecentrum i Vimmerby på grund av ett bråk.

En man i 30-årsåldern ska ha hotat en tonåring, som är under 18 år, om brottslig gärning, vilket framkallat rädsla hos målsägande.

När polisen anlände till platsen blev den misstänkte även misstänkt för narkotikainnehav. Han greps efter klockan 18 och har suttit anhållen sedan dess.

På fredagen lämnade åklagaren in en begäran om häktning mot mannen. Han är på sannolika skäl misstänkt för narkotikabrott innehav och olaga hot.

Åklagaren vill häkta mannen på grund av risken för att han annars undanröjer bevis eller försvårar sakens utredning samt på grund av risken för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Häktningsförhandlingen väntas hållas senare under fredagen.