Fotgängare polisanmäler hotfull bilist för dubbla brott

En man från Hultsfred har anmält att han har hotats och skrämts av en bilist när han skulle korsa en gata på ett övergångsställe i Vimmerby.

Händelsen ska ha inträffat vid klockan 10.45 på torsdagen vid rondellen utanför Rusta/Apoteket i Vimmerby. En man i 50-årsåldern, bosatt i Hultsfred, skulle då gå över ett övergångsställe när det kom en bil i hög fart mot honom.

– Enligt anmälan ska bilen ha kört snabbt mot mannen och inte vidtagit väjningsplikt när han befann sig mitt på övergångsstället. Mannen uppfattade händelsen som hotfull och obehaglig, och han har gjort anmälan om beteendebrott i trafiken samt olaga hot, berättar Ulf Gollungberg vid polisen.

Föraren av den aktuella bilen är okänd, och det enda signalement polisen har att gå på är att bilen var grå till färgen.