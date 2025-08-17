Kvinna utsatt för bedrägeriförsök – lurades att godkänna med bank-id

En kvinna i Vimmerby utsattes under torsdagen för ett bedrägeriförsök. Lyckligtvis verkar det som att hon inte har blivit av med några pengar.

Det var strax innan klockan halv två på torsdagseftermiddagen som kvinnan, som är i 30-årsåldern, blev uppringd av en person som sa sig jobba på Tele 2. Av denne fick kvinnan erbjudande om ett bättre pris på sitt telefonabonnemang, vilket hon accepterade och godkände med bank-id.

– Efter det fick hon en dålig känsla, ångrade sig och ringde upp Tele 2. Där fick hon besked om att ingen säljare hade varit i kontakt med henne, varför man tror att det handlar om ett bedrägeriförsök. Lyckligtvis verkar det dock som att kvinnan inte har blivit av med några pengar, berättar Ulf Gollundberg vid polisen.