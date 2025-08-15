JUST NU: Rättspsykiatrisk vård för tonåring efter branden på Midgård

Natten till den 29 januari brann det i en garagelänga på Midgård, en av flera bränder i samma område. Nu döms en tonåring från Västervik till rättspsykiatrisk vård för mordbrand.

Det var runt midnatt mellan den 28 och 29 januari som larmet kom om att det brann i en 45 meter lång garagelänga med 15 platser på Fredsgatan 25 C i Västervik. Två bilplatser eldhärjades och flera andra bilar rökskadades.

Enligt polisutredningen uppkom skador för betydande belopp, men lyckligtvis kom ingen person till skada. De båda eldhärjade bilarna har av försäkringsbolagen värderats till drygt 200 000 kronor tillsammans.

En tonårig pojke under 18 år greps i närheten och i hans mobiltelefon hittades bilder från tidigare bränder i Västervik, vilket gjorde att misstankar fattades om att han låg bakom även dessa. Han har även tidigare varit misstänkt för ytterligare bränder och skadegörelse, men detta har han aldrig åtalats för.

Saknar minnesbilder

Efter branden på Midgård anhölls pojken, men efter häktningsförhandlingarna släpptes han på fri fot. Tingsrätten menade att med tanke på tonåringens låga ålder fanns det inte tillräckliga skäl att häkta honom, men misstankarna mot honom kvarstod.

I mitten av juni lämnades åtalet mot tonåringen in avseende mordbrand i samband med branden på Fredsgatan. Han har också stått åtalad för stöld av flera säckar med tomburkar, som stals från det eldhärjade garaget, samt för brott mot knivlagen. När tonåringen greps bar han på en säck med tomburkar som luktade rök och som till största delen innehöll burkar av ett ovanligt märke som fanns i just de stulna säckarna från garaget.

Vad gäller mordbranden har tonåringen varken kunnat erkänna eller förneka gärningen eftersom han hävdar att han saknar minnesbilder. I båda de andra fallen förnekar han brott. Vad gäller tomburkarna har han förklarat att han hade varit ute och samlat pantburkar den aktuella kvällen.

Skyldig på samtliga punkter

Under fredagen kom domen mot tonåringen, och tingsrätten finner honom skyldig på samtliga åtalspunkter.

Domen om mordbrand baserar man främst på det faktum att han kort efter branden burit säckarna med tomburkar som fanns i garagelängan, att han då även luktade kraftigt av rök, att han hade en tändare på sig, att man i hans mobiltelefon hittade bilder från tidigare bränder samt att vittnen sett honom vid det aktuella tillfället i anslutning till där det brann.

”Enligt tingsrätten är det sammantaget praktiskt taget uteslutet att någon annan än (tonåringens namn) har begått gärningen. Det är alltså ställt utom rimligt tvivel att (tonåringens namn) är gärningsman”, skriver man i domen.

Allvarlig psykisk störning

En rättspsykiatrisk undersökning av tonåringen konstaterar att han begick de aktuella gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, dock har han inte helt saknat förmåga att inse gärningarnas innebörd. Tingsrätten menar därför vid en sammantagen bedömning att det så kallade "medvetenhetskravet" är uppfyllt och att tonåringen har agerat med uppsåt.

Med tanke på pojkens unga ålder menar tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar sex månaders fängelse, men man konstaterar också att fängelse är uteslutet att döma ut. Baserat på samtliga utredningar som har gjorts menar rätten att tonåringens vårdbehov är sådant att det bäst tillgodoses av rättspsykiatrisk vård, vilket bestämdes som påföljd. Denna ska dessutom förenas med särskild utskrivningsprövning.