Fräcka mobilstölder i Hultsfred – hon kan vara på väg att lösa brottet själv

Två kvinnor blev på torsdagen bestulna på sina mobiltelefoner i Hultsfred. En av dem har spårat sin telefon till en adress på orten. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos/Pixabay

Två kvinnor i 35-årsåldern från Hultsfred blev på torsdagen bestulna på sina mobiltelefoner på i stort sett likadana sätt. En av kvinnorna kan dock vara på väg att lösa brottet helt på egen hand.

Stölderna, som rubriceras som grova, är väldigt snarlika och ska båda ha begåtts i samband med pakethantering.

Enligt polisen ska den första stölden ha begåtts på Ica Nära i Hultsfred, som är postombud till Postnord, vid 13-tiden. Det var när kvinnan skulle skicka ett paket som hon upptäckte att hennes telefon helt plötsligt var borta.

– Kvinnan tror att någon har stulit telefonen när hon hade den på sig, berättar Ulf Gollungberg vid polisen.

”Så himla blåst”

I det andra fallet, som inträffade mellan klockan 16.15 och 16.30 i gallerian i centrala Hultsfred, var det Daniélla Jansson som drabbades. Under några sekunder lämnade hon sin iphone utan uppsikt – sedan var den borta.

– Jag stod och klistrade på fraktetiketter vid sittbänken precis intill Coops pantmaskin. Sedan gick jag till Postnord för att fråga någonting och lämnade godtroget min väska med mobilen i vid bänken i kanske 15 sekunder. När jag sedan skulle använda telefonen i kassan märkte jag att den var borta, berättar Daniélla.

– Jag känner mig så himla blåst. Jag erkänner att jag är världens slarvigaste, och min mobil skulle säkert ha kunnat bli stulen massor med gånger tidigare, men det här… Nu inser man hur mycket man har i sin mobiltelefon och att verkligen alla ens viktiga grejer finns i den, suckar Daniélla.

Telefonen är spårad

Men, och det finns dock ett stort MEN här. Två timmar efter stölden fick Daniélla hjälp med att spåra sin telefon via en app. Den var då fortfarande påslagen och befann sig på en adress i ett bostadsområde med flerbostadshus i Hultsfred – bara några hundra meter från hennes egen bostad

– En person som har jobbat med säkerhetsfrågor kontaktade mig och gav sina tankar och idéer kring en intressant person på adressen. När jag polisanmälde händelsen sa jag till dem att om de inte åker dit och kollar, så gör jag det själv. Det tyckte de väl inte var någon jättebra idé, säger Daniélla.

– Vi får se hur det här går vidare. Nu hoppas jag bara att den som har tagit telefonen inser att en fulladdad telefon som inte går att använda är värdelös för honom och i stället bara kommer och lämnar den anonymt i min brevlåda. Min adress är hur lätt som helst att hitta.

Har du någon teori om vem som har tagit telefonen?

– Jag har mina misstankar, ja. Framför allt minns jag ansikten väldigt bra, och det fanns en person som betedde sig märkligt runt kön vid postkassan och ute i gallerian i går – en man 40 plus. Honom skulle jag definitivt känna igen om jag såg honom igen.