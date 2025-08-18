LÄNET: Tonårsflicka döms för mordförsök efter skolattacken

Den tonårsflicka som beväpnad med knivar gick till attack på en skola i Nybro för tre månader sedan, fick på måndagen sin dom. Kalmar tingsrätt finner henne skyldig till mordförsök och förberedelse till mord på totalt 17 personer. Påföljden bestämdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Det var vid klockan 09.30 den 23 maj som larmet kom från Fagerslättsskolan i Nybro (F1 till årskurs 6) om att en tonårig flicka kommit in på skolan beväpnad med ett vasst tillhygge och gått till attack.

Hon blev dock nedbrottad av den kvinnliga lärare i 45-årsåldern som hon attackerade, och blev fasthållen i väntan på polis.

Det visade sig senare att tonårsflickan hade beväpnat sig med två köksknivar och tre rakknivar. Utrustad med dessa tog hon sikte på en grupp om totalt 17 personer, två lärare samt 15 elever i årskurs ett, som hon mötte i en smal korridor intill deras klassrum.

Röster och tankar

I tidigare förhör har flickan själv berättat att hon hade för avsikt att döda och skada så många personer som möjligt. Däremot hade hon inte bestämt i förväg vilka personer som skulle drabbas.

Under huvudförhandlingen sa dock flickan att hon inte mindes något av själva händelsen, så hon kunde varken erkänna eller förneka, samt att hennes avsikt aldrig var att döda utan ”bara” att skada. Hon berättade att hon mådde dåligt vid tillfället och att hon då fick tankar om att skada folk i hopp om att det skulle få henne att må bättre.

Nu menar flickan att hon är ”väldigt glad att ingenting allvarligt hände”, då hennes ”vanliga jag” verkligen inte vill skada någon. Det är rösterna och tankarna som säger åt henne att göra dumma och elaka saker, sa hon i förhöret.

Sökte på Internet

Genom vittnesmål anser tingsrätten dock att det är utrett att flickan försökte hugga den kvinnliga läraren, som brottade ner henne, i magen. Sökningar på Internet som flickan gjorde innan dådet styrker också att hennes avsikt var att döda, menar tingsrätten. Bland annat sökte hon information om hur man dödar med kniv.

Utöver förhör med den tilltalade, målsäganden och en rad vittnen, hade åklagaren också åberopat en stor mängd övrig bevisning för att styrka åtalet; bland annat film från polisens kroppskamera, övervakningsfilmer, tömning av tonåringens mobiltelefon och fotografier.

Tingsrätten finner tonårsflickan skyldig till mordförsök på den kvinnliga läraren samt förberedelse till mord på den andra läraren samt de 15 barnen.

Miljonskadestånd

Påföljden för flickan, som inte förekommer i belastningsregistret tidigare, bestämdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Utredningen av flickan visar att hon både vid brottstillfället och vid tiden för undersökningen led av en allvarlig psykisk störning.

Till den kvinnliga läraren som utsattes för mordförsöket ska tonårsflickan betala 212 920 kronor i skadestånd. De övriga 16 målsägarna, den andra läraren och de 15 skolbarnen, tillerkänns samtliga 75 000 kronor vardera i skadestånd. Sammanlagt ska alltså den dömda tonårsflickan betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd. Av den summan ska sammanlagt drygt 22 000 kronor betalas solidariskt med hennes vårdnadshavare.

Risk för fortsatt brottslighet föreligger alltjämt, menar tingsrätten, varför tonårsflickan ska stanna kvar i häkte tills dess att domen vinner laga kraft.