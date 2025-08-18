Använde levande fisk som bete – anmäls som djurplågeri

Mellan Södra Vi och Rumskulla ska en levande betesfisk varit utplacerad i ett vattendrag. Nu anmäls detta som djurplågeri till polisen och brott mot fiskelagen.

Det var i söndags morse som en förbipasserande kvinna såg en nedstucken pinne vid kanten av vattendraget.

– Från pinnen satt en lina med en krok och på den var det en levande fisk, som plaskade i vattnet, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Den förbipasserande reagerade på detta och gjorde en anmälan om både brott mot fiskelagen och djurplågeri. Detta då den levande fisken användes som bete, vilket utsatte den för lidande.

– Jag har läst någon liknande anmälan, säger Håkan Karlsson, som har svårt att se att polisen ska gå vidare med ärendet.