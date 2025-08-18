MAN OCH KVINNA SKA HA MISSHANDLATS I VIMMERBY

Sent i lördags kväll beordrades en polispatrull till Tullportsgatan i Vimmerby.

Då ska två personer ha blivit misshandlade av en man. Det var vid 22.45-tiden som en man i 20-årsåldern uppger att han blivit slagen av en man i 25-årsåldern. Även en kvinna i 25-årsåldern, vid samma tidpunkt och samma plats, uppger att man blivit slagen av den här mannen.

Han är nu misstänkt för två fall av misshandel.

Fanns det något sjukvårdsbehov?

– Nej, det ska inte ha varit så allvarligt.

När polisen kom till platsen hade den misstänkte avvikit, men polisen kunde prata med både vittnen och de drabbade. Vad som föranlett händelsen framgår inte av anmälan.