MAN SITTER ANHÅLLEN FÖR GROV MISSHANDEL – EN FICK FÖRAS TILL SJUKHUS

En allvarlig händelse inträffade på en adress i Hultsfred under gårdagen. En man sitter nu anhållen för grov misshandel.

Det var vid 17-tiden som polisen fick skicka en patrull till Sjövägen i Hultsfred med anledning av larm om bråk.

– En känd gärningsman ska ha tillfogat målsägande allvarlig kroppsskada och smärta, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Det ska röra sig om en grov misshandel, där en man i 55-årsåldern är misstänkt. Målsägande är en man i 25-årsåldern.

– Polispatrullen var där och gjorde ett bra jobb. Det var en händelse mellan två män, där en av männen ska ha använt ett tillhygge. Man grep den här mannen misstänkt för grov misshandel och han blev sedermera anhållen, säger Ulf Gollungberg, som är förundersökningsledare.

Sitter fortsatt anhållen

På tisdagsförmiddagen sitter mannen fortsatt anhållen.

– Båda inblandade är hemmahörande i Hultsfredstrakten. Vi ska höra målsägande under dagen och det finns bra bevisning i nuläget.

Behövde målsägande uppsöka sjukvård?

– Ja, det stämmer att målsägande fick uppsöka sjukhus.

Vad rör det sig om för typ av skador?

– Det är skador mot huvudet bland annat. Så mycket kan jag säga.

Men målsägande ska vara talför?

– Ja, det ska gå att höra honom i dag.

Vad var det för tillhygge?

– Det kan jag inte riktigt gå in på. Det är en del som vi måste kontrollera först, men det ska ha varit ett tillhygge.