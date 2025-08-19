FYRA PERSONER SKA HA HOTATS I VIMMERBY

Totalt fyra personer ska ha blivit hotade på ett LSS-boende i Vimmerby under måndagskvällen.

Det var vid 17.30-tiden på måndagen som polisen beordrades till en adress i Vimmerby. Då hade det gått ett överfallslarm.

– En kvinna ska då ha tagit sönder inredning i ett gemensamhetsutrymme samt på en uteplats, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Kvinnan, som det rör sig om, är i 30-årsåldern och hon är även misstänkt för olaga hot mot totalt fyra personer. Det rör sig om tre kvinnor och en man i olika åldrar. Även LSS-boendet är målsägare.

– Hon ska ha hotat fyra personer, men det finns inga uppgifter om vad det var för hot. Jag kan inte se att patrullen tog med sig den här personen.

Hon är nu misstänkt för skadegörelse och olaga hot. Kvinnan har dock i sin tur gjort en motanmälan. Hon menar att någon på boendet spridit information om privat karaktär om henne.

– Det ska vara uppgifter om hennes hälsotillstånd som hon menar att någon hämtat om henne någonstans, säger Håkan Karlsson.

I det fallet upprättades en anmälan om olaga integritetsintrång men där finns ingen uppsatt som misstänkt.