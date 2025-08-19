FÖRETAG UTSATT FÖR STOR STÖLD I HULTSFRED

Ett företag ska ha utsatts för en stor stöld i Hultsfred. Foto: MostPhotos

Ett företag ska ha utsatts för en stor stöld i Hultsfred i slutet av förra veckan.

Det ska röra sig om en byggarbetsplats på Storgatan i Hultsfred, där någon eller några olovligen tagit sig in. Det här ska ha hänt mellan fredag och lördag.

– Man har klippt upp ett staket och stulit byggmaterial och diesel. Hänglåset till en körgrind är uppklippt och likaså staketet, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Två tunnor med kopparkabel – till ett värde av 100 000 kronor – ska ha stulits. I nuläget finns ingen misstänkt.