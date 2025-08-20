Anhållen för grov misshandel begärs nu häktad av åklagare

Den man från Hultsfred som sitter anhållen misstänkt för en grov misshandel som ska ha begåtts i förrgår, begärs nu häktad. – Min uppfattning är att bevisläget är relativt bra, säger kammaråklagare Magnus Argus.

Det var vid 17-tiden i måndags som polisen larmades till Sjövägen i Hultsfred med anledning av ett pågående bråk. En man i 55-årsåldern misstänks där ha tillfogat en man i 25-årsåldern allvarliga kroppskador med ett tillhygge. Mannen greps och anhölls senare misstänkt för grov misshandel. På onsdagsförmiddagen begärdes han häktad av kammaråklagare Magnus Argus.

– Vad jag kan berätta i nuläget är att de båda är hemmahörande i Hultsfred och bekanta med varandra, dock utan att ha någon närmare relation. Vad som ligger bakom bråket är inte helt klarlagt, utan det har lämnats lite olika versioner på det, säger Argus.

Kan du säga vad för sorts tillhygge som användes?

– Nej, det kan jag tyvärr inte lämna några uppgifter om ännu.

Hur är det med målsägaren?

– Han skadades i bland annat huvudet och togs till sjukhus. Där är han dock inte kvar, utan skrevs ut i går.

Hur skulle du beskriva bevisläget?

– Min uppfattning är att bevisläget är relativt bra. Det finns olika typer av bevisning som jag menar ger starkt stöd till rubriceringen grov misshandel.

Det är ännu inte klart när häktningsförhandlingen kommer att hållas.

