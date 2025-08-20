Misstänkt rån vid resecentrum i Vimmerby i går kväll

Vid 18.15-tiden på tisdagen larmades polisen till resecentrum i Vimmerby med anledning av ett pågående bråk.

Under tisdagskvällen var beskedet från polisens ledningscentral att ett vittne berättat att två män slagit och sparkat en man i 50-årsåldern, tagit hans mobiltelefon och därefter lämnat platsen.

Under onsdagen har polisen lokalt inte så mycket mer att förtälja om händelsen.

– Patrullen blir ditkallad eftersom en man ska ha utsatts för slag och sparkar. Man har även tagit föremål för honom, säger Håkan Karlsson.

Det är i nuläget rubricerat som misshandel och stöld.

Varför inte rån?

– Det skulle kunna bli rån, men det står inte vad han blev bestulen på. Jag har ingen uppgift om det och det framgår inget precist om skadorna.

Ville målsägande inte medverka i utredningen?

– Jag ser inte det här.

Det finns två uppsatta som misstänkta. Det rör sig om en man i 40-årsåldern och en man i 25-årsåldern. Ingen av de två är hemmahörande här.