Kvinna och flicka åtalas för stöld för tusentals kronor i Vimmerbybutik

En tonårsflicka och en kvinna misstänks ha stulit för flera tusen kronor från en Vimmerbybutik. Nu åtalas de båda.

Det var den 19 mars i år som flickan och kvinnan, som är i 15- respektive 40-årsåldern, befann sig inne på Ica Supermarket i Vimmerby.

I det åtal som lämnades in till Kalmar tingsrätt under onsdagen menar kammaråklagare Emma Olsson att de båda där stal varor för drygt 4 700 kronor. Stölden ska ha setts av en person, som har kallats till huvudförhandlingen som vittne. Bland övrig bevisning som har åberopats märks bland annat fyra övervakningsfilmer samt fotografier.

I förhör har flickan erkänt brott, medan den 40-åriga kvinnan har förnekat.