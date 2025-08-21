Ska ha slagit man i ansiktet – Vimmerbybo åtalas

En Vimmerbybo i 50-årsåldern åtalas nu för misshandel.

Det var strax efter klockan 22.30 måndagen den 28 juli i år som polisen blev beordrade till en adress i centrala Vimmerby med anledning av en pågående misshandel.

Polisen berättade sedan att den misstänkte gärningsmannen, som är känd av polisen sedan tidigare, skulle ha utdelat flera knytnävsslag i ansiktet så att smärta uppstod.

Målsägande, som är en man i 30-årsåldern, ådrog sig inga skador som behövde ses om av sjukvården. Nu har åklagaren valt att åtala mannen i 50-årsåldern för misshandel.

Enligt stämningsansökan för att han slagit målsägande i ansiktet med knuten näve.

"NN orsakades skada samt smärta", skriver åklagaren.

Den misstänkte vidgår händelseförloppet men förnekar brott. Bland bevisningen finns fotografier på målsägandes skador samt bilder på den tilltalades händer vid det aktuella tillfället.