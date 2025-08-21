Korta polisnotiser: Regskylt stulen, narkotikabrott och ofredande

Här har vi samlat tre korta polisnotiser från den senaste tiden.

* En kvinna i 70-årsåldern har upptäckt att hon blivit av med sin registreringsskylt till bilen. Brottstiden är satt till någon gång mellan den 7 och 20 augusti. En anmälan om egenmäktigt förfarande är upprättad. Det här skedde på Järnvägsallén i Vimmerby.

* En man i 55-årsåldern ska ha utsatts för ofredande av en kvinna i 40-årsåldern. Enligt mannen ska det här ha pågått mellan 23 juni och 20 augusti.

– Han blir ofredad av målsägande genom att hon kontaktar honom på olika sätt. Han ska även ha blivit uppsökt, säger Håkan Karlsson vid polisen.

* Polisen fick åka till en ort i kommunen vid 21-tiden i onsdags kväll. Detta med anledning av ett dödsfall utan misstanke om brott. I samband med detta blev också en man misstänkt för ringa narkotikabrott. Han ska ha haft narkotika på sig.