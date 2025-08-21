MAN FRÅN HULTSFRED HÄKTAD FÖR GROV MISSHANDEL

En man i 55-årsåldern bosatt i Hultsfred häktades under onsdagseftermiddagen misstänkt för grov misshandel av en annan Hultsfredsbo. Händelsen ska ha inträffat i måndags och 55-åringen har suttit anhållen sedan dess.

Det var vid 17-tiden i måndags som polisen larmades till Sjövägen i Hultsfred med anledning av ett pågående bråk. En man i 55-årsåldern misstänks där ha tillfogat en man i 25-årsåldern allvarliga kroppskador med ett tillhygge. Mannen greps och anhölls under måndagen, och under onsdagseftermiddagen häktades han av Kalmar tingsrätt misstänkt för grov misshandel.

Under gårdagen berättade kammaråklagare Magnus Argus helt kort om ärendet för vår tidning.

– Vad jag kan berätta i nuläget är att de båda är hemmahörande i Hultsfred och bekanta med varandra, dock utan att ha någon närmare relation. Vad som ligger bakom bråket är inte helt klarlagt, utan det har lämnats lite olika versioner på det, sa han då.

Argus, som beskriver utredningsläget som ”relativt bra”, ville inte gå in på vilken sorts tillhygge som användes vid misshandeln. Dock kunde han lämna lugnande besked angående målsäganden, som fick lämna sjukhuset under tisdagen.

I samband med häktningsbeslutet meddelades att åklagaren får tillstånd att belägga den häktade mannen restriktioner avseende samsittning, vistas i gemensamhet, ta emot besök, stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation samt sända och ta emot försändelser.

Åtal ska vara väckt senast den 3 september.