Terroranklagad Vimmerbybo omhäktad – för sjunde gången

En sjunde gång har den terrormisstänkte Vimmerbybon blivit omhäktad. Han sitter misstänkt för sammanlagt tre olika terrorbrott.

I början av 2025 dömdes en Vimmerbybo till tre år och tre månaders fängelse för flera terrorbrott. Kort senare greps en annan man i 20-årsåldern, som är vän till den redan dömde, av Säpo vid en insats i Västsverige.

Det finns kopplingar mellan de båda fallen och den andra Vimmerbybon som misstänkt har suttit häktad ända sedan 24 februari i år. Han var först misstänkt för grov finansiering av terrorism samt två fall av resa för terrorism.

Finanseringen ska ha skett mellan januari 2023 och januari 2024 i Vimmerby kommun. När det gäller resa för terrorism är brottsplatsen satt till Sigtuna kommun, där flygplatsen Arlanda ligger. Vimmerbybon ska ha varit med på en resa till Etiopien och Somalia hösten 2023 samt en resa till Etiopien, som gick via Saudiarabien, våren 2024.

I förhör har Vimmerbybon berättat att han lärde känna den redan dömde Vimmerbybon, som enligt domen både stärkt och stött terrorsekten IS, under skoltiden och att de är nära vänner. Däremot menar han att han aldrig haft någon önskan om att göra jihad och att det inte varit syftet med resorna.

Omhäktad en sjunde gång

Under sommaren har det också tillkommit ytterligare en brottsmisstanke mot mannen. Det rör sig om grovt deltagande i terroristorganisation mellan 1 januari 2023 och 31 december samma år. Detta ska ha skett på okänd plats i Sverige. De övriga misstankarna kvarstår också mot mannen.

Tidigare har åklagaren Carl Melberg, som leder förundersökningen, varit återhållsam med kommentarer kring ärendet.

"Det är ett stort antal utredningsåtgärder av olika natur som gör att utredningen tar tid", har han skrivit i en kommentar till vår tidning.

Under torsdagen står det klart att den misstänkte Vimmerbybon, som tidigare jobbat inom kommunen, blivit omhäktad en sjunde gång.

"Jag har begärt och fått fyra veckors förlängning. Jag kan inte säga något ytterligare tyvärr", skriver åklagaren Carl Mellberg.

Den här gången gick mannen, via sin försvarare, med på att bli omhäktad. Åtal ska nu vara väckt den 18 september. Attunda tingsrätt har tidigare skrivit vad gäller tidsplanen att prognosen för väckande av åtal är osäker, men att förhoppningen är att det kan ske under oktober månad.