FEJKADE ROMANS MED KVINNA – LURADE HENNE PÅ 98 000

En man åtalas nu för ett romansbedrägeri, där han lurat en kvinna med intellektuell funktionsnedsättning. Foto: MostPhotos

En man i 45-årsåldern, bosatt i Västervik, ska ha lurat en kvinna att tro att de två hade en romans. Därefter har han fått kvinnan att överföra sammanlagt nästan 100 000 kronor till honom. Nu åtalas han för bedrägeri.

Brottstiden är lång och sträcker sig hela vägen från 1 oktober 2021 till 28 december 2023.

Mannen ska ha lurat en kvinna, som har en intellektuell funktionsnedsättning, att tro att de två inlett en romans. Efter det har mannen förmått kvinnan att vid 50 tillfällen göra överföringar till honom.

Beloppen varierar i princip varje gång, men sammanlagt rör det sig om drygt 98 000 kronor.

"NN har vilselett och genom sitt handlande utnyttjat den utsatthet och sårbarhet NN 4 har i och med hennes intellektuella funktionsnedsättning", menar åklagaren.

Av den totala summan har endast knappt 2 000 kronor betalats tillbaka til kvinnan. Nu åtalas mannen för bedrägeri.

Västerviksbon vidgår händelseförloppet men nekar till brott. Åklagaren kommer kalla ett vittne som ska berätta om sina iakttagelser för att bevisa att kvinnan blivit utsatt för ett romansbedrägeri. Det finns också ett flertal kontoutdrag som kommer användas som bevisning samt sms-konversationer mellan parterna, för att påvisa att målsägande överfört pengar i tron om att det förelåg en kärleksrelation.

Det finns också en finansiell utredning som visar att den misstänkte har skulder sedan tidigare.