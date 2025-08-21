Västerviksbo gick till attack i Vimmerby

En man i 50-årsåldern från Västerviks kommun åtalas för en rad brott, bland annat en misshandel i Vimmerby.

Det var den 10 maj, på Drottninggatan i Vimmerby, som mannen ska ha utdelat en spark mot en Vimmerbybo i 20-årsåldern. Den drabbade föll in i en bänk och skadade ryggen.

Västerviksbon åtalas även för ett grovt brott mot knivlagen sedan han haft en kniv i Stadsparken i Västervik den 13 juni. Han var berusad vid tillfället och det spelar in i bedömningen av brottet som grovt. När han skulle omhändertas samma dag protesterade han fysiskt, vilket leder till ytterligare en brottsmisstanke: våldsamt motstånd.

Mannen förnekar rubbet. Bevisningen består av vittnesuppgifter och fotografier.