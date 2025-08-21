21 augusti 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Västerviksbo gick till attack i Vimmerby

Mannen gjorde kraftigt motstånd när han skulle omhändertas för sin berusning. Genrebild. Foto: MostPhotos

Västerviksbo gick till attack i Vimmerby

KRIM 21 augusti 2025 17.00

En man i 50-årsåldern från Västerviks kommun åtalas för en rad brott, bland annat en misshandel i Vimmerby. 

Annons:

Det var den 10 maj, på Drottninggatan i Vimmerby, som mannen ska ha utdelat en spark mot en Vimmerbybo i 20-årsåldern. Den drabbade föll in i en bänk och skadade ryggen. 

Västerviksbon åtalas även för ett grovt brott mot knivlagen sedan han haft en kniv i Stadsparken i Västervik den 13 juni. Han var berusad vid tillfället och det spelar in i bedömningen av brottet som grovt. När han skulle omhändertas samma dag protesterade han fysiskt, vilket leder till ytterligare en brottsmisstanke: våldsamt motstånd. 

Mannen förnekar rubbet. Bevisningen består av vittnesuppgifter och fotografier. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt