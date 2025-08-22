LÄNET: Man misshandlade kvinnlig vän svårt – döms till fängelse

En man bosatt i mellersta länet döms till två års fängelse för att ha misshandlat en kvinnlig tidigare nära vän svårt. I förhör har kvinnan berättat att hon trodde att hon skulle dö.

Den grova misshandeln som mannan nu fälls för ska ha inträffat i kvinnans bostad i Oskarshamn den 25 juni i år.

Enligt åtalet ska mannen, som är i 30-årsåldern, oprovocerat ha slagit och sparkat kvinnan i ansiktet, huvudet och på kroppen samt dragit henne i håret och dunkat hennes huvud i väggen. Kvinnan orsakades en näsbensfraktur, blödning, sårskador, rispor, svullnad, blåmärken och smärta.

I förhör har kvinnan berättat att mannen även hotade henne med kniv och tog stryptag på henne. Hon ska då ha trott att hon skulle dö.

Mannen har en helt annan version av vad som inträffat, och lägger skulden på kvinnan som han menar startade bråket och slog honom först. Därefter ska de ha knuffat och slagit på varandra, men där han endast agerade i nödvärn, har han sagt.

Olika versioner

Tingsrätten anser dock att kvinnans berättelse och uppgifter framstår som trovärdiga, och att dessa får starkt stöd av åklagarens övriga bevisning (bland annat fotografier på skadorna och vittnesuppgifter).

Mot mannens uppgifter talar främst den omfattande skadebilden på kvinnan samtidigt som mannen endast fått mycket ringa skador, menar tingsrätten och slår fast att utredningen inte ger något stöd för hans påstående om att det förelegat en nödvärnssituation. Mannen döms därför för grov misshandel.

Han har även stått åtalad för narkotikainnehav av 62 gram amfetamin som hittades samma dag. Detta brott har mannen erkänt.

Påföljden bestämdes till två års fängelse. Mannen ska också betala skadestånd till kvinnan med 68 900 kronor.

Det beslutades även att mannen ska stanna kvar i häktet tills dess att fängelsestraffet får verkställas.