02 september 2025
Ung kvinna från Vimmerby åtalas misstänkt för narkotikabrott

KRIM 02 september 2025 19.00

En ung kvinna från Vimmerby åtalas misstänkt för ringa narkotikabrott.

Det var den 26 juli i år som polisen fattade misstankar mot kvinnan, som är i 20-årsåldern. Analys av prover som togs på henne visade att hon vid tillfället var påverkad av 2-MMC och 4-CMC. Som bevis har bland annat analysresultat från Rättsmedicinalverket åberopats.

I förhör har kvinnan förnekat det brott hon nu åtalas för. Om den tilltalade under målets handläggning väljer att erkänna gärningen återkallas den muntliga bevisningen och målet anses kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är då 30 dagsböter à 50 kronor, totalt 1 500 kronor.

