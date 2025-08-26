TVÅ MÄN SITTER ANHÅLLNA EFTER MÄNGDER AV BROTT I HULTSFRED

Inbrott på Lindblomskolan och Hultsfreds gymnasium. Dessutom flera andra stölder. Två män, som är välkända av polisen, sitter nu anhållna för mängder av brott natten mot måndag.

I går var uppgifter knapphändiga från polisen kring det som hänt i Hultsfred under det tidiga måndagsdygnet. Vid 05-tiden larmade vittnen polisen efter att ha sett hur en person slagit sönder en ruta och tagit sig in på Lindblomskolan.

När patrullen anlände fanns ingen person kvar på platsen, men en av polisens hundar fick upp ett spår och en man i 50-årsåldern kunde gripas för inbrottet. Mannen ska ha klippt upp ett cykellås vid skolan och sedan cyklat iväg med den från platsen. Senare kunde även en man i 40-årsåldern gripas.

Dessa båda sitter under tisdagen fortsatt anhållna och är misstänkt för en lång rad av brott.

Utöver inbrottet på Lindblomskolan, där man ska ha kommit över gods, ska det även ha skett ett inbrott på Hultsfreds gymnasium. Även dit var patrullen kallad efter att en fönsterruta krossats och även där kom de två tjuvarna över gods.

– Men det framgår ingen godslista här, det ska man återkomma till, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Inne i bilar

De båda är också misstänkta för flera andra stölder under den här natten. På Skolgatan stals en rullator från en kvinna i 65-årsåldern, på samma gata ska de två ha varit inne i en husbil och tagit diverse tillhörigheter.

På Hedenbergsgatan skedde en annan inbrottsstöld tidigt på morgonen och även där försvann tillhörigheter. Likaså på Västra Långgatan, där de två männen är misstänkta för att ha stulit från en kvinna i 60-årsåldern.

På Hedenbergsgatan misstänks de två männen även gått in i två olåsta bilar och tagit gods.

– Det ska vara någon väska och nycklar i alla fall som är borta, men det är mer grejer som är tagna och man ska komplettera senare.

Kända av polisen

En försök till stöld inträffade också tidigare under natten. Där krossades en ruta till en källardörr och larmet gick. Där framgår det inte om något har stulits. Där är de två männen inte uppsatta som misstänkta ännu, men det är ingen högoddsare att de låg bakom även detta.

I samband med att en av dem greps – mannen som är i 50-årsåldern – uppstod även misstanke om ringa narkotikabrott. Man anträffade då misstänkt narkotika. Det här skedde vid Hultsfreds gymnasium.

– Det är drygt ett tiotal brott totalt, säger Håkan Karlsson.

Är de här kända av er sedan tidigare?

– Det kan man säga att de är.

För liknande brott?

– Ja, så är det.