Kvinna husbilslurad – blev av med relativt stort belopp

En kvinna i 50-årsåldern har utsatts för ett bedrägeri.

Kvinnan, som är bosatt på en ort i Hultsfreds kommun, blev vilseledd att betala 15 000 kronor i handpenning för en husbil under måndagen.

– Hon hittade den här på Blocket, men den visade sig inte vara till salu, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Efter att kvinnan fört över handpenningen har hon inte fått kontakt med den påstådda säljaren.

– Det finns uppgifter på vart pengarna har gått.

Därför är en kvinna i 25-årsåldern från en skånsk kommun uppsatt som misstänkt för bedrägeri. Flera liknande bedrägerier, med just husbilar, har skett i länet den senaste tiden.

– Det är ett modus man använder, säger Håkan Karlsson.